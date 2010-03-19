Меню формат А3

Здравствуйте, задание такое - сделать меню на примере старого. Информация та же, текстов и картинок нет. Есть только скан старого меню.

Меню 3 раза сложенное, плюс дополнительно поля для купонов. Срок 2-3 дня.

Дизайн нужно сделать не много отличаемым от старого меню, но разница мезжду ними должна быть заметна.

скан http://marioprint.com/menu.rar

КАРТИНКИ НА МЕНЮ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОЧЕНЬ ПРИБЛИЖЕННЫМИ К ОРИГИНАЛЬНЫМ

Пожалуйста в личку не пишите, спасибо.