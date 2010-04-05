Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Визитка психолога1192 просмотра
- Шаблон меню ресторана (А3)534 просмотра
- Приглашение на свадьбу 2308 просмотров
- Отрисовка хохломы449 просмотров
- Смена фона377 просмотров
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
14 лет назад
Сделал работу качественно, все остались довольны результатом. При внесении изменений - максимально оперативен. Рекомендую этого молодого человека! :)
Ответный отзыв
Надежный заказчик. Рекомендую.
$20
10 баллов
15 лет назад
Качественно, оперативно! Отличный исполнитель.
Ответный отзыв
Отлично поработали. Будем работать еще.
$5
10 баллов
15 лет назад
Работа выполнена быстро и на отлично. Планирую сотрудничать на постоянной основе.
Ответный отзыв
Все отлично! Оплата + еще работа!
$15
10 баллов
15 лет назад
Все было сделано очень быстро, профессионально и со вкусом! Советую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Своевременная оплата.
$30
10 баллов
15 лет назад
Очень быстро и профессионально. нужно было к полуночи. в 23:15 уже все было готово.
Ответный отзыв
Человек с которым приятно работать!
Верстка полиграфии
7 отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
6 отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
4 отзыва
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Баннеры
1 отзыв
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн продукции
1 отзыв
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга