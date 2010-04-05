Radik

Радик Radik

 
39 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

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Отзывы заказчиков

tag-egor
Егор 
32 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$1
10 баллов
14 лет назад
Однотипная обработка диванов
Сделал работу качественно, все остались довольны результатом. При внесении изменений - максимально оперативен. Рекомендую этого молодого человека! :)
Надежный заказчик. Рекомендую.
Ответный отзыв
CubeMedia
Руслан 
44 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Создание буклета А4 с одним фальцем
Качественно, оперативно! Отличный исполнитель.
Отлично поработали. Будем работать еще.
Ответный отзыв
tiggra
Гость 
44 года
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$5
10 баллов
15 лет назад
Макет купона на скидку. Недорого
Работа выполнена быстро и на отлично. Планирую сотрудничать на постоянной основе.
Все отлично! Оплата + еще работа!
Ответный отзыв
borisich80
Илья 
44 года
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$15
10 баллов
15 лет назад
Дизайн обложки для диска
Все было сделано очень быстро, профессионально и со вкусом! Советую!
Отличный заказчик. Своевременная оплата.
Ответный отзыв
astronweb
Валерий 
54 года
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
15 лет назад
Шуточный графический минимонтаж
Очень быстро и профессионально. нужно было к полуночи. в 23:15 уже все было готово.
Человек с которым приятно работать!
Ответный отзыв
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Верстка полиграфии
7 отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
6 отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Обработка фотографий
4 отзыва
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Баннеры
1 отзыв
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн продукции
1 отзыв
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $30
от 1 дня
нет рейтинга
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