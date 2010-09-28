Макет купона на скидку. Недорого

Нужен дизайн купона на скидку, формат примерно А6, купон на скидку будет выложен для распечатки на сайте, поэтому должен нормально отображаться при ч\б печати.

Должен быть выполнен в цветах логотипа http://www.mamakazan.ru/. Купонов надо несколько в едином стиле, текст примерно такой:

для скидки в медцентр http://zdorovie7i.ru/:

Здоровье семьи- Мамам Казани

Скидка 5%

внизу лого mamakazan.ru

для скидки в школу раннего развития детей:

"Драгоценность" - развитие детей для Мам Казани

Скидка 5%

внизу лого mamakazan.ru

Брачное агентство "Мастер и Маргарита"

Мамам ищущим свою вторую половинку

скидка 100%

внизу лого mamakazan.ru

Ну и по аналогии скидки в магазины