Макет купона на скидку. Недорого

Требуется разработать картинку для настенного квартального календаря фирмы, занимающейся дистрибьюцией, главным образом, кардиостимуляторов и других устройств для операций на сердце и сосудах. Сами устройства включать в картинку не обязательно, достаточно намека на указанную направленность деятельности ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен дизайн купона на скидку, формат примерно А6, купон на скидку будет выложен для распечатки на сайте, поэтому должен нормально отображаться при ч\б печати.
Должен быть выполнен в цветах логотипа http://www.mamakazan.ru/. Купонов надо несколько в едином стиле, текст примерно такой:
для скидки в медцентр http://zdorovie7i.ru/:
Здоровье семьи- Мамам Казани
Скидка 5%
внизу лого mamakazan.ru
для скидки в школу раннего развития детей:
"Драгоценность" - развитие детей для Мам Казани
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Брачное агентство "Мастер и Маргарита"
Мамам ищущим свою вторую половинку
скидка 100%
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Ну и по аналогии скидки в магазины
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