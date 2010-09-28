Макет купона на скидку. Недорого

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Нужен дизайн купона на скидку, формат примерно А6, купон на скидку будет выложен для распечатки на сайте, поэтому должен нормально отображаться при ч\б печати.

Должен быть выполнен в цветах логотипа http://www.mamakazan.ru/. Купонов надо несколько в едином стиле, текст примерно такой:

для скидки в медцентр http://zdorovie7i.ru/:

Здоровье семьи- Мамам Казани

Скидка 5%

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для скидки в школу раннего развития детей:

"Драгоценность" - развитие детей для Мам Казани

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Брачное агентство "Мастер и Маргарита"

Мамам ищущим свою вторую половинку

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Ну и по аналогии скидки в магазины

13 лет назад
tiggra
Гость 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
Radik
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$5
2 дня
Работа выполнена быстро и на отлично. Планирую сотрудничать на постоянной основе.
Все отлично! Оплата + еще работа!
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