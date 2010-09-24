Нужен дизайн визитки

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Требуется сделать дизайн визитки. Есть примерная идея в Ворде, требуется сделать стильно ;-)

13 лет назад
Mirta
53 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
dmitriy-natoka
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
10 часов назад
13 лет назад
$30
3 дня
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