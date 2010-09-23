Создание пластиковой карты постоянного клиента

Наш сайт:eurolight.org

Необходимо создание дизайна пластиковой карты для наших постоянных пассажиров. Информацию для размещения вышлю вам.

Двухсторонняя.

В дальнейшем при эффективной работе будем сотрудничать постоянно в таких направлениях как дизайн лого, редизайн сайта, продвижение сайта в интернете.

Просьба прислать наметки на [email protected] По поводу бюджета будем обсуждать индивидуально, все зависит от качества работы