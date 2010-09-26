Сделать визитки

Здравствуйте, Нужно разработать цветную одностороннюю визитку, размер стандартный. Вертикальный формат предпочтителен, но не обязателен. Цветовая гамма – любая. Четких требований нет, но визитка должна каким-либо образом отражать род деятельности (консультации по вопросам выхода итальянских компаний на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать оригинальные интересные но в то же время строгие визитки
Цвета и стиль будем брать с работающего сайта, так что ничего в плане цветовой гаммы изобретать не надо
выбор исполнителя по соотношению цена/портфолио.
В личку прошу не долбиться, только здесь предложения.
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