Сделать визитки

Необходимо сделать оригинальные интересные но в то же время строгие визитки

Цвета и стиль будем брать с работающего сайта, так что ничего в плане цветовой гаммы изобретать не надо

выбор исполнителя по соотношению цена/портфолио.

В личку прошу не долбиться, только здесь предложения.