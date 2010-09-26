Сделать визитки

$10
Верстка полиграфииЗавершен4 заявки202 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сделать оригинальные интересные но в то же время строгие визитки

Цвета и стиль будем брать с работающего сайта, так что ничего в плане цветовой гаммы изобретать не надо

выбор исполнителя по соотношению цена/портфолио.

В личку прошу не долбиться, только здесь предложения.

13 лет назад
konkov_pv
Павел 
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
Olchytay
Ольга 
54 годаАвстрия
14 лет в сервисе
Была
19 часов назад
13 лет назад
$11
2 дня
Быстрая, четкая работа. Точное соблюдение сроков, вежливость - это те качества, которые определенно делают Ольгу отличным спецом. Рекомендую к сотрудничеству!
Чудный заказчик, доброжелательное общение, понимание с полуслова, оплата поступила еще до завершения работы! 100 баллов! Мерси!
  • Похожие заказы

  • Дизайн визитки

    $20

    Здравствуйте, Нужно разработать цветную одностороннюю визитку, размер стандартный. Вертикальный формат предпочтителен, но не обязателен. Цветовая гамма – любая. Четких требований нет, но визитка должна каким-либо образом отражать род деятельности (консультации по вопросам выхода итальянских компаний на ...

    Верстка полиграфии38 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нарисовать бланк строгой отчетности

    Если не знаете что такое, примеры всегда можно поглядеть в гугл-картинках по запросу "бланк строгой отчетности". Бланк будет печататься на самокопирующейся бумаге, слои одинаковые (2 слоя). Формат А6. Проект в Corel. Список полей дам, логотип дам, интересует ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн буклета

    $100

    Необходимо сделать буклет в три разворота. Тз есть. Необходимо качественно сделать дизайн и подготовить буклет для печати. Срок до пятницы.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Картинка на листовку, она же заставка на сайт.

    Нужна картинка на листовку А4 и эта же картинка будет заставкой на сайте. Ресурс называется «Джуманджи» (как фильм). Это будет игра. Аудитория студенты, посему картинка должна быть соответствующая. На картинке: 1) игровое поле из игры джуманди (с ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн макет прайс-листа для РА

    $20

    Требуется разработать дизайн макет прайс листа рекламного агентства для календарей. Пример по ссылке: http://rapidshare.com/files/420537131/__________________.rar или в приложении. Дизайн должен коснуться всего кроме таблиц, чтобы напечатав некоторое кол-во бланков (без цен), через форму печати в exel ...

    Верстка полиграфии6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Календарь спайдермена и тачки (мультик)

    $20

    Необходимо нарисовать круглый 2ух сторонний календарь. Размеры: В диаметре 10см *Аляпистый, пестрый и все заполнено рисунками. *На календаре должны быть изображены герои диснея спайдермена и тачки. *На лицевой стороне по краю календаря разместить надпись "ТЦ "Персей для ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад