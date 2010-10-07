Картинка на листовку, она же заставка на сайт.

Нужна картинка на листовку А4 и эта же картинка будет заставкой на сайте. Ресурс называется «Джуманджи» (как фильм). Это будет игра. Аудитория студенты, посему картинка должна быть соответствующая.

На картинке:

1) игровое поле из игры джуманди (с надписью в центре игрового поля (там есть темный шарик)«Игра началась», надпись нужно сделать на отдельном слое, т.к. потом, на сайте, она будет меняться)

2) надпись jumanji. как в фильме но без копья

3) с левой стороны игрового поля фото девушки или парня в городе

4) с права фото девушки в джунглях (стороны или парни девушки обсуждаемо – основная идея ты из города переносишься в игру, как вариант можно (вместо 3 и 4) изобразить город на который накладывается игровое поле)

5) слоган «В джунгли тебя мы на время забросим, пока здесь не выпадет пять или восемь.» с двумя кубиками. Тоже на отдельном слое, посже, на сайте, мы их уберем с картинки.

6) картинка должна по краям приходить к темнозеленому цвету (что бы хорошо лягля на фон на сайте)

От Вас, цена вопроса? Срок?

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