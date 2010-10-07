Картинка на листовку, она же заставка на сайт.

Верстка полиграфииЗавершен11 заявок273 просмотра
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Нужна картинка на листовку А4 и эта же картинка будет заставкой на сайте. Ресурс называется «Джуманджи» (как фильм). Это будет игра. Аудитория студенты, посему картинка должна быть соответствующая.

На картинке:

1) игровое поле из игры джуманди (с надписью в центре игрового поля (там есть темный шарик)«Игра началась», надпись нужно сделать на отдельном слое, т.к. потом, на сайте, она будет меняться)

2) надпись jumanji. как в фильме но без копья

3) с левой стороны игрового поля фото девушки или парня в городе

4) с права фото девушки в джунглях (стороны или парни девушки обсуждаемо – основная идея ты из города переносишься в игру, как вариант можно (вместо 3 и 4) изобразить город на который накладывается игровое поле)

5) слоган «В джунгли тебя мы на время забросим, пока здесь не выпадет пять или восемь.» с двумя кубиками. Тоже на отдельном слое, посже, на сайте, мы их уберем с картинки.

6) картинка должна по краям приходить к темнозеленому цвету (что бы хорошо лягля на фон на сайте)

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13 лет назад
karatay
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
happinessinc
Кирилл 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$50
2 дня
Эскизы точно в срок. Отличное понимание поставленной задачи и реализации композиции картинки. Высокий уровень и профессионализм. Рекомендую!
Очень довольны сотрудничеством с Павлом.Четко поставленная задача,своевременная оплата.Всегда на связи.Рады были сотрудничеству!Всем советуем!И сами не против еще поработать)
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