Календарь спайдермена и тачки (мультик)

$20
Верстка полиграфииЗавершен16 заявок970 просмотров
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#1$20

Необходимо нарисовать круглый 2ух сторонний календарь.

Размеры: В диаметре 10см

*Аляпистый, пестрый и все заполнено рисунками.

*На календаре должны быть изображены герои диснея спайдермена и тачки.

*На лицевой стороне по краю календаря разместить надпись "ТЦ "Персей для детей" на Семеновской, Секции 8-а, 5. Продукция Disney и WinX"

* На обороте календаря сам календарь на 2011 год и несколько маленьких героев одноименных мультиков

пример похожих работ, но другой тематики в предыдущем конкурсе.

13 лет назад
vanka12345
Иван 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Победитель конкурса
V-Elena
Елена 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
#1
Работа выполнено качественно, быстро! Очень приятно работать с людьми, которые сразу понимают чего хочется)
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Заявки фрилансеров
V-Elena
Елена 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
#1
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