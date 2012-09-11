Календарь спайдермена и тачки (мультик)

# 1 — $ 20

Необходимо нарисовать круглый 2ух сторонний календарь.

Размеры: В диаметре 10см

*Аляпистый, пестрый и все заполнено рисунками.

*На календаре должны быть изображены герои диснея спайдермена и тачки.

*На лицевой стороне по краю календаря разместить надпись "ТЦ "Персей для детей" на Семеновской, Секции 8-а, 5. Продукция Disney и WinX"

* На обороте календаря сам календарь на 2011 год и несколько маленьких героев одноименных мультиков

пример похожих работ, но другой тематики в предыдущем конкурсе.