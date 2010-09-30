Создание буклета А4 с одним фальцем

Верстка полиграфииЗавершен11 заявок353 просмотра
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Требуется создать Буклет А4 с одним фальцем для печати.

На обложках нужно нарисовать романтические элементы которые я опишу исполнителю. Внутри требуется нарисовать только рамку и фон.

Цены и сроки.

13 лет назад
CubeMedia
Руслан 
43 годаИзраиль
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Radik
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Качественно, оперативно! Отличный исполнитель.
Отлично поработали. Будем работать еще.
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