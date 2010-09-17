Дизайн визитки, плаката и листовки

Задача: Перевести логотип сайта в формат CorelDRAW, 11 версия, чётко отрисовать лупу и фон. На основе полученного логотипа сделать баннер 100х80 см в том же формате. Что есть: исходник логотипа в формате psd, 320на340 пикселей и ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть лого в кривых, и исходные материал для работы.
Нужно разработать визитку, афишу и листовку (двухстороннюю формат Евро)
В процессе подрядчик должен будет подобрать иконки обозначающие услуги:
Дизайн (значек кисть или др)
- Изготовление ( значек механических колосиков или гаечный ключ, ,
- Сопровождение ( значек текста или карандаш)
- Продвижение сайтов (значек позрастающего графика на фоне зачков яндекс, гугл и рамблер)
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