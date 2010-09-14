Разработка дизайна выпускного альбома

Верстка полиграфииЗакрыт9 заявок244 просмотра
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Необходимо разработать шаблон выпускного альбома с креативным, необычным дизайном.

Альбом верстается в InDesign. Формат А4. Макет в PSD, CDR, AI или др.

Тематика может быть различной, например, медицинская или музыкальная.

Необходим очень качественный, креативный дизайн.

Интересует стоимость и примеры из портфолио.

13 лет назад
niknesterov
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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