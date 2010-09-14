Скомпоновать макет объявления для газеты 260х40 мм

CorelDraw 7-12 версии – все шрифты должны быть переведены в кривые, помещенные логотипы и изображения – не менее 300 dpi (встроенные полноцветные изображения – только в модели CMYK).

Предоставлю логотип, текст. Надо просто все это скомпоновать в одну картинку.

Быстро и аккуратно

Размер указан примерный. Точный будет ясен немного позже.

Срок - к завтрашнему утру (к пятнице).

Жду от вас цену и фолио.