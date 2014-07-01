Создать наклейку из существущего материала

Верстка полиграфииЗавершен13 заявок311 просмотров
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Хотим сделать практически круглую наклеку. Формат А5-А6

В основе голова обезьяна и крест их кедов (смотрите аттач) .

А по контур головы вписать логотипы продаваемых брендов (Converse, DC, Whshot ...)

Так же как-то вписать название магазина + слоган "интернет-магазин обуви" + www адрес

Голову можно делать более большой, чем на примере в аттаче

13 лет назад
WebcreatorUA
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
yadroid
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
13 лет назад
$15
1 день
Сделал все как нужно
По времени вышло больше планируемого. в остальном все ок.
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