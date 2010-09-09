Надо сделать дизайн гарантийного талона по ТЗ

От участников конкурса требуется нарисовать шаблон-макет информационного плаката-листовки экологической направленности. Формат - А5. На примере плаката о вредных веществах в питьевой воде. Позднее, изменяя текст и иконки (фотографии), предполагается сделать еще несколько плакатов посвященных рассмотрению других ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ.
1. Конечный файл должен быть готов для печати (разрешение файла, цвета и т.д.) То-есть дизайн должен делать человек – который понимает что такое Полиграфия.
2. Размер (формат A4) – двухсторонний печать.
Теперь непосредственно ТЗ (обязательно скачайте приложенный файл - там картинки - сразу всё понятно.)
1. Дизайн должен быть выполнен в стиле ноутбука.
Стиль который хочется чтобы был
1. http://www.psdgraphics.com/icons/black-laptop-icon/
2. http://www.psdgraphics.com/buttons/psd-silver-metal-buttons-set/
то-есть всё что закрыто серым должно быть вашей креативной реализацией. Также графика должна быть использована умеренно – дабы человек не открывался от основного текста гарантийного талона. Как бы графика должна быть в стиле бэкграунд для сайтов.
более подробно - стучите в skype - greenexinvestment
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