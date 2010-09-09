Надо сделать дизайн гарантийного талона по ТЗ

ТЗ.

1. Конечный файл должен быть готов для печати (разрешение файла, цвета и т.д.) То-есть дизайн должен делать человек – который понимает что такое Полиграфия.

2. Размер (формат A4) – двухсторонний печать.

Теперь непосредственно ТЗ (обязательно скачайте приложенный файл - там картинки - сразу всё понятно.)

1. Дизайн должен быть выполнен в стиле ноутбука.

Стиль который хочется чтобы был

1. http://www.psdgraphics.com/icons/black-laptop-icon/

2. http://www.psdgraphics.com/buttons/psd-silver-metal-buttons-set/

то-есть всё что закрыто серым должно быть вашей креативной реализацией. Также графика должна быть использована умеренно – дабы человек не открывался от основного текста гарантийного талона. Как бы графика должна быть в стиле бэкграунд для сайтов.

более подробно - стучите в skype - greenexinvestment