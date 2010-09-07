Верстка листа!

Верстка полиграфииЗакрыт6 заявок236 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый вечер! Нужно разложить готовые макеты еврофлаера на формата А2. Сделать сборку на печать. Бюджет минимальный. Пишите свои предложения и цены!

13 лет назад
Poligrafia
Юлия 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Приглашение на свадьбу

    $40

    Техническое задание «Приглашение на свадьбу» Формат: A5, свернутый пополам вдоль длинного края. 1 лицевая сторона: Надпись: «приглашение на свадьбу». Изображение: два кольца, на них весят мальчик и девочка, лица карикатурно похожи на жениха с невестой. 1 внутренняя сторона: Полное ТЗ ...

    Верстка полиграфии11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рекламный макет

    Рекламному агентству требуется дизайнер для разработки дизайн-макета для рекламы торгового комплекса на подголовниках на чехлах в маршрутном такси.

    Верстка полиграфии17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Карта экспресс оплаты

    $20

    Необходимо создание дизайна карт экспресс оплаты IP телефонии Дизайн должен опираться на Сайт компании Файлы должны быть предоставлены в формате Corel Draw до 11 весии • Размеры Все шрифты должны быть конвертированы в кривые. • Размер изображения должен быть 90*58мм, т.е. ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн буклета

    $50

    Буклет формата А4 с 2 бигами 4+4. Информация в буклете о компании (описание, миссия и т.п.), предложения и список услуг. Ечет стиля, оригинальность. Интересует конкретные цены. Не рассматриваются предложения, типа, я могу, я готов и т.п.!!!!!

    Верстка полиграфии24 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рекламный баннер, зал игровых автоматов

    $50

    Рекламный баннер - тематика игорка, конкретнее интернет-клуб (по факту тот же зал игровых автоматов) 1. на стену слева размер: высота 3,2м ширина 3 м. Текст - ИНТЕРНЕТ-КЛУБ, игорная символика, стилистика (скажем клубнички из crazy frouts или ...

    Верстка полиграфии12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн коробок и упаковки для кошельков

    Доброго времени суток, Требуется создать дизайн коробок для женских и мужских кошельков. А так же дизайн карточек которые обычно вкладываются в коробку или в кошелек. 1) Упаковка для мужских кошельков. Один дизайн коробки и один дизайн карточки- ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Создать корпоративный стиль (Приватно для Алёны)

    $400

    Требуется разработать корпоративный стиль бюро переводов FPM, включает в себя создание макета вывески на здании, табличек на двери офисов, рекламного объявления в газетах и баннера в Интернет, разработка дизайна визиток сотрудников.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Дизайн евро-буклета 4+4

    Требуется за 1-2 дня сделть макет евро-буклета 4+4. Оплата после утверждения. Форма оплаты: наличные в Москве, безнал, электронка Ваши портфолио последних работ и цена проекта в личку. С уважением, Евгений

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад