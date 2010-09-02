Дизайн евро-буклета 4+4

Добрый день! В срок около недели требуется разработать сертификат о членстве в Федерации альпинизма и скалолазания. Формат - А4, цветность и оформление - Ваши предложения, желательно что-то связанное с тематикой скалолазания альпинизма итп. Аосталное вообщем как в ...