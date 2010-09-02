Выполнить препресс полиграфии

Журнал полноцветный 120 страниц.

Нужно сделать препресс под требования типографии.

- фактически нужно выровнять черный цвет (чтобы картинки с черным фоном сливалсь с фоном страницы), проверить по сумме цветов, перевести картинки в соотвтетствующую цветовую модель, разврешение и пр.

ну, и слив, конечно, в ПДФ из четвертого индизайна.

На каждой странице в среднем есть по 1-4 картинки

В общем, все.

Требования типографии в приложенном файле.

ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!!!!!!!!!!!!!! наличие у вас опыта работы с большими типографиями (с ролем).

ЭТО ОДНОЗНАЧНО ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ!!!!!!!!!!!!!!!

Сдать файлы в типографию нужно 11.04.2011 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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