Выполнить препресс полиграфии

Для создания небольшой презентации нужно сделать три странички А4 (шаблона) посвященных азартной карточной игре "покер". Первая страница тематический шаблон для игры, вторая страница тематический шаблон для системы управления данной игрой (графики статистика), третья страница тематически о компании. Работы лучше ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Журнал полноцветный 120 страниц.
Нужно сделать препресс под требования типографии.
- фактически нужно выровнять черный цвет (чтобы картинки с черным фоном сливалсь с фоном страницы), проверить по сумме цветов, перевести картинки в соотвтетствующую цветовую модель, разврешение и пр.
ну, и слив, конечно, в ПДФ из четвертого индизайна.
На каждой странице в среднем есть по 1-4 картинки
В общем, все.
Требования типографии в приложенном файле.
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!!!!!!!!!!!!!! наличие у вас опыта работы с большими типографиями (с ролем).
ЭТО ОДНОЗНАЧНО ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ!!!!!!!!!!!!!!!
Сдать файлы в типографию нужно 11.04.2011 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Оплата только в рублях по курсу ЦБ на webmoney или в банк.
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