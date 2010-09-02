Дизайн открытки – купона

Требуется дизайн открыток.

Открытка будет выполнять роль купона на фотосъёмку.

Купон должен быть красивым! Данный купон будет дариться одним человеком другому! Пол и возраст разный по-этому дизайн должен быть расчитан на целевую аудиторию:

2 шт. для мальчиков от 12 до 14 лет (1 горизонтальная + 1 вертикальная)

4 шт. для девочек от 12 до 14 лет (3 горизонт. + 1 вертик.)

2 шт. для мужчин от 35 до 50 лет (1 + 1)

3 шт. для женщин от 35 до 50 лет (2 + 1)

3 шт. для парней от 16 до 25 лет (2 + 1)

6 шт. для девушек от 16 до 25 лет (4 + 1)

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Необходимо разместить на открытке:

– "Купон на фотосъёмку №" + поле длиной 3 см. высотой 1 см. – для того чтоб вписать номер от руки.

– Поле из 4-6 строк, где можно будет написать поздравительну речь или пожелание...

– Полный спектр фото и видео услуг

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Открытки должны быть двухсторонние.

- Лицевая должна иметь "выраженную" фразу "Купон на фотосъёмку от ФотоМР" и дизайн

- Обратная сторона – пункты 1, 2, 3, 4, 5. Дизайн обратной стороны не принципиален, он не должен быть "выраженным", только в качестве фона!

С уважением,Елена Овчинникова. [email protected]