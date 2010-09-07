Создать корпоративный стиль (Приватно для Алёны)

Очень хорошо поработали и на этот раз, хотя по дизайну сотрудничали впервые. У Антона есть отличное качество - четко и грамотно ставить задачу, поэтому так легко с ним работать. Оплату произвел до того, как проект был закончен, фактически это была 100% предоплата. Рекомендую одного из самых лучших заказчиков!