Создать корпоративный стиль (Приватно для Алёны)

$400
Верстка полиграфииЗавершен4 заявки248 просмотров
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Требуется разработать корпоративный стиль бюро переводов FPM, включает в себя создание макета вывески на здании, табличек на двери офисов, рекламного объявления в газетах и баннера в Интернет, разработка дизайна визиток сотрудников.

13 лет назад
FPM
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
66 отзывов
Выбранный исполнитель
Katalena
42 годаКамбоджа
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$400
4 дня
Катя и Лена прекрасно справились с заданием. Разработали для нас вывеску, таблички и визитки. Теперь их работы служат нашей рекламой и просто радуют глаз. Рекомендую обращаться к ним с подобными заказами.
Очень хорошо поработали и на этот раз, хотя по дизайну сотрудничали впервые. У Антона есть отличное качество - четко и грамотно ставить задачу, поэтому так легко с ним работать. Оплату произвел до того, как проект был закончен, фактически это была 100% предоплата. Рекомендую одного из самых лучших заказчиков!
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