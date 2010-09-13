Дизайн коробок и упаковки для кошельков

Доброго времени суток,

Требуется создать дизайн коробок для женских и мужских кошельков. А так же дизайн карточек которые обычно вкладываются в коробку или в кошелек.

1) Упаковка для мужских кошельков.

Один дизайн коробки и один дизайн карточки- вкладыша как на примерах.

Дизайн нужно будет сделать с нуля и разработать логотип так как существующих логотип больше подходит к женским аксессуарам.

Нужна солидная коробка как у дорогих мужских кошельков.

Примеры:

http://cdn2.auctions.overstock.com/aimages/d/0/4/100/41002664_1.jpg

http://i4.ebayimg.com/02/i/001/09/1e/ca0b_1.JPG

2) Упаковка для женских кошельков.

Один дизайн коробки и один дизайн карточки- вкладыша как на примерах в прикрепленный файлах.

Логотип уже есть.

Пример коробки и карточки - http://s748.photobucket.com/albums/xx125/mytopfashions/Deckasparis/?action=view¤t=DSC02161.jpg

Оплата по утверждению дизайна.

С вопросами и предложениями обращайтесь на [email protected]

С уважением,

Андрей