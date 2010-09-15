Дизайн листовки для промо-акции

$50
Верстка полиграфииЗавершен21 заявка996 просмотров
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#1$50

Необходимо разработать дизайн двухсторонней листовки формата 1/3 А4 (полноцвет) с соблюдением требований для печати в типографии.

Подробности в прилагаемом DOC файле.

13 лет назад
freethought
Александр 
33 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Победитель конкурса
Yojik1983
Виктор 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
20 отзывов
13 лет назад
#1
Великолепный дизайнер! Очень ответственный, вежливый, с хорошей фантазией и вкусом. Быстро принимает задание и генерирует огромное количество идей как сделать ту, или иную деталь. Всегда готов помочь. Видно, что работает с душой и полной отдачей. Всем рекомендую!
Замечательный заказчик и приятный в общении человек. Приятно и интерестно было поработать. Грац :)
Заявки фрилансеров
Yojik1983
Виктор 
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
20 отзывов
13 лет назад
#1
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