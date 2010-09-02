Рекламный баннер, зал игровых автоматов

Журнал полноцветный 120 страниц. Нужно сделать препресс под требования типографии. - фактически нужно выровнять черный цвет (чтобы картинки с черным фоном сливалсь с фоном страницы), проверить по сумме цветов, перевести картинки в соотвтетствующую цветовую модель, разврешение ...
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Рекламный баннер - тематика игорка, конкретнее интернет-клуб (по факту тот же зал игровых автоматов)
1. на стену слева размер: высота 3,2м ширина 3 м. Текст - ИНТЕРНЕТ-КЛУБ, игорная символика, стилистика (скажем клубнички из crazy frouts или что-либо подобное)
2. на справа, высота 3,2 ширина 4,5м. Текст - ИНТЕРНЕТ-КЛУБ, игорная символика, стилистика (скажем клубнички из crazy frouts или что-либо подобное)
3. На дверь 1,27 на 0.7 - без надписей, игорная символика, стилистика (скажем клубнички из crazy frouts или что-либо подобное)
4. дверь (слева от двери 3). 0.3 на 1,3 - текст круглосуточно, стилистика игорная
5. дверь (вверху). 0.3 на 1,3 - текст - интернет-клуб, стилистика игорная.
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