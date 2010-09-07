Рекламному агентству требуется дизайнер для разработки дизайн-макета для рекламы торгового комплекса на подголовниках на чехлах в маршрутном такси.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Техническое задание
«Приглашение на свадьбу»
Формат: A5, свернутый пополам вдоль длинного края.
1 лицевая сторона:
Надпись: «приглашение на свадьбу». Изображение: два кольца, на них весят мальчик и девочка, лица карикатурно похожи на жениха с невестой.
1 внутренняя сторона:
Полное ТЗ в прикрепленном файле
бюджет - 1200 WMR
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