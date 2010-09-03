Карта экспресс оплаты

$20
Верстка полиграфииЗакрыт9 заявок209 просмотров
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Необходимо создание дизайна карт экспресс оплаты IP телефонии

Дизайн должен опираться на Сайт компании

Файлы должны быть предоставлены в формате Corel Draw до 11 весии

• Размеры Все шрифты должны быть конвертированы в кривые.

• Размер изображения должен быть 90*58мм, т.е. больше обрезного формата (86 мм на 54мм) на 4мм по вертикали и горизонтали.

прикреплен дизайн портала

предложения в icq 313623195

13 лет назад
hazer
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
applesin
43 годаЧили
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$10
1 день
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