Рекламный макет

Доброго времени суток, Требуется создать дизайн коробок для женских и мужских кошельков. А так же дизайн карточек которые обычно вкладываются в коробку или в кошелек. 1) Упаковка для мужских кошельков. Один дизайн коробки и один дизайн карточки- ...