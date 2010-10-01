Рекламный буклет компании А5

Добрый вечер! Нужно разложить готовые макеты еврофлаера на формата А2. Сделать сборку на печать. Бюджет минимальный. Пишите свои предложения и цены!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день всем!
Необходим буклет А5 в формате Corel (CMYK для печати в типографии). Приятный не перегруженный дизайн.
Цветовая схема как на сайте компании tim-group.ru
На обложке размещаем логотип + виды деятельности компании (их можно так же взять на главной странице сайта).
На обратной стороне обложки контактные данные.
Имеющиеся материалы:
1. Логотип в формате CRD
2. 6 файлов с текстом в формате Word (внутри каждого файла 1-2 страницы текста + картинка):
- Вступительная часть;
- Типовое предложение на установку твердотопливного котла;
- Типовое предложение на установку электрического котла;
- Типовое предложение на установку теплового насоса;
- Типовое предложение на ГВС ХВС;
- Типовое предложение на канализацию.
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