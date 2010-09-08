Дизайн визиток и буклета салона флористики

Салон цветов доставляет букеты и композиции, которые можно выбрать из каталога на сайте, также создает композиции на заказ, кроме этого оформляет залы и машины, (к тому же можно заказать еще подарок - сладости, игрушки, открытки). Каталог на master-buket.ru

Есть логотип с фирменными цветами и шрифтом (в векторе) - см. прикрепленный файл.

Визитки нужны 2-х видов: деловая визитка (для сотрудников) и корпоративная (без ФИО, с кратким перечнем услуг), все со стандартным набором информации, стандартного размера 90 на 50 мм.

Также нужен дизайн буклетика, который будет крепиться к букетам, размер в развернутом виде 90 на 60 мм, сгибается пополам в книжной ориентации, на лицевой странице должны быть логотип, красивая картинка (может фоновая), еще наверно адрес сайта и телефон, на тыльной страничке - перечень услуг, адрес сайта и телефон, на развороте на 2-х страничках краткая инструкция по уходу за цветами (5-7 предложений).

Результат должен быть в векторе или растре разрешением не менее 300 dpi.

Возможна безопасная сделка.