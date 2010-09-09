Сделать визитку психологу

Разработать визитку для психолога

Все данные уже есть в предыдущей визитке.

Требования:

1. деловой стиль

2. выдержанность

3. пожелание к цвету серый или светло фиолетовый, но готовы рассмотреть Ваши предложения.

Контактная информация та же, но услуги нужно описать другие. Думаю возможна двусторонняя визитка.

консультации по взаимоотношениям в семье, мужчины и женщины, родителей и детей (подростков), психологические консультации по тематике "работа, бизнес, деньги", психотерапевтическая помощь, проведение групповых и индивидуальных тренингов

Можете слегка поправить, чтобы "вкуснее" читалось.

У клиента при получении визитки должно появляться желание работать с психологом.

Саму картинку надо сменить, она уже не подходит.