Сделать визитку психологу

Верстка полиграфииЗакрыт2 заявки385 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Разработать визитку для психолога

Все данные уже есть в предыдущей визитке.

Требования:

1. деловой стиль

2. выдержанность

3. пожелание к цвету серый или светло фиолетовый, но готовы рассмотреть Ваши предложения.

Контактная информация та же, но услуги нужно описать другие. Думаю возможна двусторонняя визитка.

консультации по взаимоотношениям в семье, мужчины и женщины, родителей и детей (подростков), психологические консультации по тематике "работа, бизнес, деньги", психотерапевтическая помощь, проведение групповых и индивидуальных тренингов

Можете слегка поправить, чтобы "вкуснее" читалось.

У клиента при получении визитки должно появляться желание работать с психологом.

Саму картинку надо сменить, она уже не подходит.

13 лет назад
sussy
Агата 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранные исполнители
lentarlove1
Евгения 
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Radik
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
  • Похожие заказы

  • Дизайн визиток и буклета салона флористики

    $100

    Салон цветов доставляет букеты и композиции, которые можно выбрать из каталога на сайте, также создает композиции на заказ, кроме этого оформляет залы и машины, (к тому же можно заказать еще подарок - сладости, игрушки, открытки). ...

    Верстка полиграфии42 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рекламный буклет компании А5

    $100

    Добрый день всем! Необходим буклет А5 в формате Corel (CMYK для печати в типографии). Приятный не перегруженный дизайн. Цветовая схема как на сайте компании tim-group.ru На обложке размещаем логотип + виды деятельности компании (их можно так же ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Верстка листа!

    Добрый вечер! Нужно разложить готовые макеты еврофлаера на формата А2. Сделать сборку на печать. Бюджет минимальный. Пишите свои предложения и цены!

    Верстка полиграфии6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Приглашение на свадьбу

    $40

    Техническое задание «Приглашение на свадьбу» Формат: A5, свернутый пополам вдоль длинного края. 1 лицевая сторона: Надпись: «приглашение на свадьбу». Изображение: два кольца, на них весят мальчик и девочка, лица карикатурно похожи на жениха с невестой. 1 внутренняя сторона: Полное ТЗ ...

    Верстка полиграфии11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рекламный макет

    Рекламному агентству требуется дизайнер для разработки дизайн-макета для рекламы торгового комплекса на подголовниках на чехлах в маршрутном такси.

    Верстка полиграфии17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Карта экспресс оплаты

    $20

    Необходимо создание дизайна карт экспресс оплаты IP телефонии Дизайн должен опираться на Сайт компании Файлы должны быть предоставлены в формате Corel Draw до 11 весии • Размеры Все шрифты должны быть конвертированы в кривые. • Размер изображения должен быть 90*58мм, т.е. ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Дизайн буклета

    $50

    Буклет формата А4 с 2 бигами 4+4. Информация в буклете о компании (описание, миссия и т.п.), предложения и список услуг. Ечет стиля, оригинальность. Интересует конкретные цены. Не рассматриваются предложения, типа, я могу, я готов и т.п.!!!!!

    Верстка полиграфии24 заявки
    Закрыт
    13 лет назад