Сделать визитку психологу

Требуется разработать "визитку" Материалы для работы дам
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработать визитку для психолога
Все данные уже есть в предыдущей визитке.
Требования:
1. деловой стиль
2. выдержанность
3. пожелание к цвету серый или светло фиолетовый, но готовы рассмотреть Ваши предложения.
Контактная информация та же, но услуги нужно описать другие. Думаю возможна двусторонняя визитка.
консультации по взаимоотношениям в семье, мужчины и женщины, родителей и детей (подростков), психологические консультации по тематике "работа, бизнес, деньги", психотерапевтическая помощь, проведение групповых и индивидуальных тренингов
Можете слегка поправить, чтобы "вкуснее" читалось.
У клиента при получении визитки должно появляться желание работать с психологом.
Саму картинку надо сменить, она уже не подходит.
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