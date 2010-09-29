lentarlove1

Евгения lentarlove1

 
33 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Дизайн:сайт,форум,фотографии,коллаж.

Делаю дизайн сайтов.

Шапки,шаблоны,кнопки для сайтов и программ.

Есть опыт в photoshop cs3.Два года работаю с ним.

О себе:

Меня зовут Евгения Осипова.

Дата рождения 22 мая 1990год

Город Москва.

Ищю постоянное сотруднечество.

Дизайн сайтаPhotoshop
Портфолио
Анимация
нет отзывов
от $30
от 5 дней
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $20
от 3 дней
нет рейтинга
Дизайн продукции
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Дизайн сайтов
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $15
от 2 дней
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
от $25
от 1 дня
нет рейтинга
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