Дизайн:сайт,форум,фотографии,коллаж.
Делаю дизайн сайтов.
Шапки,шаблоны,кнопки для сайтов и программ.
Есть опыт в photoshop cs3.Два года работаю с ним.
О себе:
Меня зовут Евгения Осипова.
Дата рождения 22 мая 1990год
Город Москва.
Ищю постоянное сотруднечество.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Логотип для сайта179 просмотров
- Ретушь.124 просмотра
- Logotip 1171 просмотр
- Дизайн сайта ucoz.ru114 просмотров
Анимация
нет отзывов
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Баннеры
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Дизайн продукции
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Дизайн сайтов
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Интерьеры и Экстерьеры
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от 5 дней
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Логотипы и Знаки
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от $15
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Обработка фотографий
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Фотосъемка
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от $25
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