Дизайн:сайт,форум,фотографии,коллаж.

Делаю дизайн сайтов.

Шапки,шаблоны,кнопки для сайтов и программ.

Есть опыт в photoshop cs3.Два года работаю с ним.

О себе:

Меня зовут Евгения Осипова.

Дата рождения 22 мая 1990год

Город Москва.

Ищю постоянное сотруднечество.