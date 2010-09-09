3D обложка и Наклейку на диск.

Здравствуйте, дорогие ВебЛансеры.

Предлагаю вам поработать над моим проектом, конечно же за материальную плату.

В общем, у меня есть обложка для DVD диска (в том виде, которую надо печатать на принтере).

И мне надо сделать её в виде 3D, в таком виде: http://www.smartinfomarketing.ru/charisma/tvoa-charisma-online3.jpg

Только у меня другая обложка, а мне надо её в 3D сделать.

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Мне по моей обложки (которую надо печатать на принтере, то есть в формате А4) нужно сделать наклейку на диск... В таком виде: http://www.smartinfomarketing.ru/charisma/tvoa-charisma-online3.jpg (там снизу есть диск, вот что-то в этом роде)

Цены:

3D обложка - 25 $.

Наклейка на диск - 25 $.

В итоге, за всё - 50 $.

Обращаться в icq 441439 (в этом icq вы получите мою обложку для работы, и ответы на ваши вопросы...)