3D обложка и Наклейку на диск.

Разработать визитку для психолога Все данные уже есть в предыдущей визитке. Требования: 1. деловой стиль 2. выдержанность 3. пожелание к цвету серый или светло фиолетовый, но готовы рассмотреть Ваши предложения. Контактная информация та же, но услуги нужно описать другие. Думаю возможна ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, дорогие ВебЛансеры.
Предлагаю вам поработать над моим проектом, конечно же за материальную плату.
В общем, у меня есть обложка для DVD диска (в том виде, которую надо печатать на принтере).
И мне надо сделать её в виде 3D, в таком виде: http://www.smartinfomarketing.ru/charisma/tvoa-charisma-online3.jpg
Только у меня другая обложка, а мне надо её в 3D сделать.
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Мне по моей обложки (которую надо печатать на принтере, то есть в формате А4) нужно сделать наклейку на диск... В таком виде: http://www.smartinfomarketing.ru/charisma/tvoa-charisma-online3.jpg (там снизу есть диск, вот что-то в этом роде)
Цены:
3D обложка - 25 $.
Наклейка на диск - 25 $.
В итоге, за всё - 50 $.
Обращаться в icq 441439 (в этом icq вы получите мою обложку для работы, и ответы на ваши вопросы...)
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