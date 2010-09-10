Рекламный плакат в стиле фильма

Верстка полиграфииЗакрыт23 заявки351 просмотр
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Надо сделать рекламный плакат в стиле фильма!

только писать кто может сделать качественно!

размеры плаката 3 метра на 6.5 метра.

Например:

Плакаты фильмов айрон мена, спайдер мена и т.д.

13 лет назад
picarus
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва(-1)
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