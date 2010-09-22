Дизайн дисконтной карты

Верстка полиграфииЗавершен24 заявки366 просмотров
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Здравствуйте.

Необходимо сделать дизайн дисконтной карты для магазина строительных и отделочных материалов. С магнитной полосой, номером, штрих-кодом и информацией для покупателя на обратной стороне. ФС есть.

13 лет назад
VeMax
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Helike
Любовь 
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$50
1 день
Работа выполнена в срок. Оперативно отвечала, быстро вносила корректировки.
Максим хороший заказчик. Материалы были предоставлены в полном объеме. Оплата вовремя. Надеюсь на длительное сотрудничество.
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