Дизайн листовки А4

$30
Верстка полиграфииЗавершен7 заявок214 просмотров
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Требуется сделать 2 листовки с разным дизайном. Сюжет подскажем.

От дизайнеров потребуются такие качества как креатив, юмор и хорошее портфолио. Знание, как делаются рекламные листовки тоже не повредит.

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13 лет назад
cmyker
Олег 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
119 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
SuiRey
Егор 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов
13 лет назад
$50
2 дня
С Егором приятно работать. Все мои пожелания учитывались и терпеливо воплощались. Буду обращаться в дальнейшем.
Заказчик который знает что ему надо, четко направляет в сторону требуемого результата! Буду рад снова работать!
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