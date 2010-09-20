Дизайн листовки А4

Есть брошюра - инструкция пользователя на английском в Corel. Всего 33 страницы. Необходимо сделать такую же в Corel только на русском Попросту заменить существующий текст на русский. Контент предоставляется (файл Word) От Вас разумная стоимость и срок.
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Требуется сделать 2 листовки с разным дизайном. Сюжет подскажем.
От дизайнеров потребуются такие качества как креатив, юмор и хорошее портфолио. Знание, как делаются рекламные листовки тоже не повредит.
Оплата Яндекс.Деньги.
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