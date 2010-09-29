Макет буклета формата А4

Верстка полиграфииЗавершен34 заявки423 просмотра
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Здравствуйте.

Необходимо создать макет буклета формата А4.

Предоставим логотип в векторе и текст.

На выходе - готовый макет в векторе. Технические требования к макетам: http://www.ra-formula.ru/catalog/show_tinfo.php?IBLOCK_ID=49&LINK_IBLOCK_ID=51&ID=2381&formula_info=Y

Подробное ТЗ отправим выбранным исполнителям.

Спасибо.

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Дополнение. Срок выполнения работы - до 3-х дней

13 лет назад
Rina83
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Ramyx
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$40
2 дня
Макет получился симпатичным, полностью подходил под наши требования. Полностью довольны сотрудничеством
Очень приятно было работать! Все ТЗ четко и ясно, что должно получиться в итоге. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество, задержек с оплатой небыло!
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