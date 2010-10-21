Верстка книжного блока

Верстка полиграфииЗавершен7 заявок277 просмотров
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Требуется сверстать книжный блок формат 84х108 1/32. Уложиться в 256- 288 полос.

Указывать цену в рублях за полосу.

13 лет назад
rj-karter
Роман 
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
fedors
Федор 
47 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
$80
5 дней
Всё сделано замечательно, в довольно короткие сроки.