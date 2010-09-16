Разработать макет для web-страницы.

Верстка полиграфииЗавершен7 заявок230 просмотров
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Необходимо разработать макет для оформления акции на веб-странице. Просьба сразу указывать стоимость. Личку не читаю - пишите сюда.

13 лет назад
Kambodzha
49 летЛатвия
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
himrina
Ирина 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
13 лет назад
$50
1 день
Я в восторге от работы Ирины! Действительно ярко и стильно. С удовольствием продолжу сотрудничество!
Виктория отличный заказчик. Все четко и по сути. Рекомендую!
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