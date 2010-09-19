Верстка каталога. Срочно.

Верстка полиграфииЗавершен9 заявок255 просмотров
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Имеется версия ежегодного каталога с ценами и картинками. Необходимо на базе имеющегося шаблона сверстать его

обновленную версию.

Общий объем каталога 48 страниц А4 из которых:

23 страницы останутся в начальном виде или практически без изменений (кое-где цена будет меняться или пр. правки по мелочам).

13 страниц придется сверстать полностью

12 стр. частичные правки в объеме трети или половины стр.

Что имеем:

шаблон каталога в .qxd

http://www.espressomaster.ru/verstka.zip

В отдельных папках шрифты и картинки

В качестве ТЗ черновая верстка в Word.

Все необходимые правки помечены красным, картинки пронумерованы.

Предварительную версию ТЗ в ознакомительных целях

можно скачать в PDF по ссылке http://www.espressomaster.ru/2010-11.zip

Задача:

Необходимо быстро сверстать готовую к печати версию каталога.

Пожалуйста, реально оценивайте свои силы. Время ограничено двумя днями на верстку и одним днем на правку, поэтому

задержки недопустимы.

Работа только для профессионалов имеющих опыт в полиграфии.

Требования к макету на стр. http://www.graffiti.ru/tech_support/tech_info.shtml

Пожалуйста, указывайте Вашу цену, сроки и ссылки на портфолио.

13 лет назад
juicemaster
Яков 
54 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Helike
Любовь 
46 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$440
2 дня
Печатаем каталог к выставке уже четвертый раз и всякий раз буквально в последний день. Любовь невероятно работоспособный и ответственный человек. Перелопатила объем на сутки раньше срока и при этом мы поправили кучу мелочей, которые из-за спешки тащили из одной версии каталога в другую.
Заказчик достоин самой высокой похвалы. Работала на одном дыхании. Все правки были поданы четко и лаконично. За оплату отдельное спасибо. С удовольствием поработаю с Вами еще.
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