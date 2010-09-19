Верстка каталога. Срочно.

Необходима афиша для четвертой части Minatrix-Party [Реинкарнация] Официальный сайт и предыдущие афиши можете увидеть на официальном сайте www.minatrix.com.ua Рекламный ролик: http://www.uafile.org/940570 Все что должно быть на афише написано: http://cs932.vkontakte.ru/u4429279/116762640/x_15368ff4.jpg Логотип должен быть по центру и большой. Сам логотип в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется версия ежегодного каталога с ценами и картинками. Необходимо на базе имеющегося шаблона сверстать его
обновленную версию.
Общий объем каталога 48 страниц А4 из которых:
23 страницы останутся в начальном виде или практически без изменений (кое-где цена будет меняться или пр. правки по мелочам).
13 страниц придется сверстать полностью
12 стр. частичные правки в объеме трети или половины стр.
Что имеем:
шаблон каталога в .qxd
http://www.espressomaster.ru/verstka.zip
В отдельных папках шрифты и картинки
В качестве ТЗ черновая верстка в Word.
Все необходимые правки помечены красным, картинки пронумерованы.
Предварительную версию ТЗ в ознакомительных целях
можно скачать в PDF по ссылке http://www.espressomaster.ru/2010-11.zip
Задача:
Необходимо быстро сверстать готовую к печати версию каталога.
Пожалуйста, реально оценивайте свои силы. Время ограничено двумя днями на верстку и одним днем на правку, поэтому
задержки недопустимы.
Работа только для профессионалов имеющих опыт в полиграфии.
Требования к макету на стр. http://www.graffiti.ru/tech_support/tech_info.shtml
Пожалуйста, указывайте Вашу цену, сроки и ссылки на портфолио.
- Похожие заказы
- Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется сверстать книжный блок формат 84х108 1/32. Уложиться в 256- 288 полос. Указывать цену в рублях за полосу.Завершен13 лет назад
Хотим сделать практически круглую наклеку. Формат А5-А6 В основе голова обезьяна и крест их кедов (смотрите аттач) . А по контур головы вписать логотипы продаваемых брендов (Converse, DC, Whshot ...) Так же как-то вписать название магазина + слоган ...Завершен13 лет назад
- $10
Здравствуйте,В приложении 2 бланка в ворде. Перевести бланки в корел(вектор) и подготовить для печати. Сроки -сегодня.Завершен13 лет назад
- $30
Требуется сделать 2 листовки с разным дизайном. Сюжет подскажем. От дизайнеров потребуются такие качества как креатив, юмор и хорошее портфолио. Знание, как делаются рекламные листовки тоже не повредит. Оплата Яндекс.Деньги.Завершен13 лет назад
- $50
Есть брошюра - инструкция пользователя на английском в Corel. Всего 33 страницы. Необходимо сделать такую же в Corel только на русском Попросту заменить существующий текст на русский. Контент предоставляется (файл Word) От Вас разумная стоимость и срок.Завершен13 лет назад
Нужен дизайн визитки (одна сторона) по существующему сайту. Детали сайта при переписке.Завершен13 лет назад
Здравствуйте. Необходимо сделать дизайн дисконтной карты для магазина строительных и отделочных материалов. С магнитной полосой, номером, штрих-кодом и информацией для покупателя на обратной стороне. ФС есть.Завершен13 лет назад
- $100
Есть ограждение в кафе в кинотеатре. 4 секции. 1,5х1м Необходимо разработать графический макет (печать будет на пленке Orajet). Никакой рекламной информации не будет. Ограждение декоративное. Бриф и фото интерьера по запросу. Необходимо первоначально составить техническое описание макета. После утверждения описания ...Верстка полиграфии10 заявокЗакрыт13 лет назад
Надо сделать рекламный плакат в стиле фильма! только писать кто может сделать качественно! размеры плаката 3 метра на 6.5 метра. Например: Плакаты фильмов айрон мена, спайдер мена и т.д.Верстка полиграфии23 заявкиЗакрыт13 лет назад