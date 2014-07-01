Создание визитной карточки

$20
Верстка полиграфииЗавершен32 заявки1413 просмотров
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#1$20

Необходимо разработать одностороннюю и двухстороннюю визитную карточку для Санкт-Петербургского Агентства недвижимости "Ваш Город"

Логотип в аттаче

На визитке должно быть следующее:

Иванов Иван Иванович

Генеральный директор

тел. (812) 111-11-11

моб. (921) 111-11-11

email: [email protected]

http://vgorodspb.ru

Жду интересных креативных решений.

Визитка должна быть в векторе и подготовлена для печати.

13 лет назад
DeGas
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Победитель конкурса
kurdyumoff
Виталий 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
#1
Все замечательно
Отличный заказчик. После завершения конкурса, практически сразу определился с победителем и сразу же оплатил, без промедлений. Приятно работать с такими людьми.
Заявки фрилансеров
kurdyumoff
Виталий 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
#1
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