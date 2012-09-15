Нарисовать календарь

# 1 — $ 30

Календари двух видов с символикой Disney и Winx.

Оба календаря должны быть двусторонними:

первый с символикой Winx на лицевой стороне и с календарем на 2011 год на другой стороне;

второй с символикой Disney на лицевой стороне и с календарем на 2011 год на другой стороне.

Календарь должен быть круглым.

Размеры календаря - 10 см в диаметре,

На лицевой стороне календаря, по краю календаря, по круглой койме необходимо написать: ТЦ "Персей для детей" на Семеновской, секция 8, 5а Продукция Winx и Disney

Требования к календарю: яркий, приятный, интересный для детей. При всем этом выполнен со вкусом.

На календарях обязательно изображение героев Disney и Winx.