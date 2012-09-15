Нарисовать календарь

Задача: сделать макет рекламы сайта в формате CorelDRAW, 11 версия. Размер 1м x 0.8м Сроки: 24 часа Оплата: по webmoney на wmr кошелек
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Календари двух видов с символикой Disney и Winx.
Оба календаря должны быть двусторонними:
первый с символикой Winx на лицевой стороне и с календарем на 2011 год на другой стороне;
второй с символикой Disney на лицевой стороне и с календарем на 2011 год на другой стороне.
Календарь должен быть круглым.
Размеры календаря - 10 см в диаметре,
На лицевой стороне календаря, по краю календаря, по круглой койме необходимо написать: ТЦ "Персей для детей" на Семеновской, секция 8, 5а Продукция Winx и Disney
Требования к календарю: яркий, приятный, интересный для детей. При всем этом выполнен со вкусом.
На календарях обязательно изображение героев Disney и Winx.
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