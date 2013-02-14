vanka12345

Разработка кроссплатформенной игры приложения для мобильных устров (android,ios,winphone) на основе игры http://www.catlateraldamage.com/ какая платформа при разработке будет использоваться и почему? ориентировочная стоимость первой версии? время на реализацию первой версии?
- Разработка игр3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Kodtelefona.ru проект на битриксе работа через git на текущий момент есть следующие задачи: последние звонки: реализовать через mongodb популярные звонки: отобразить популярные звонки за вчера, те у кого больше всего просмотров реализация страниц регионов РФ /region_ru< region_id> вместо www.kodtelefona.ru/region_ru_дальневосточный_регио... реализация страниц городов ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Сайт kodtelefona.ru Попал в бан яндекса. Вносил различного рода правки, чтобы из него выйти: мобильная версия, отображаение списков с алфавитом, уменьшение оптимизации, удалил код sape Очень хочется, чтобы сайт опять начал индексироваться и выдаваться в выдаче яндекса! ...Поисковые системы (SEO)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
kodtelefona.ru нужен программист, проект на битриксе работа через git на текущий момент есть следующие задачи: последние звонки: реализовать через mongodb популярные звонки: отобразить популярные звонки за вчера, те у кого больше всего просмотров реализация страниц регионов РФ /region_ru вместо www.kodtelefona.ru/region_ru_дальневосточный_регион реализация страниц ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Сайт kodtelefona.ru Попал в бан яндекса. Вносил различного рода правки, чтобы из него выйти: мобильная версия, отображаение списков с алфавитом, уменьшение оптимизации, удалил код sape Очень хочется, чтобы сайт опять начал индексироваться и выдаваться в выдаче яндексаПоисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт10 лет назад
у меня есть пару задач по разным проектам kodtelefona.ru 1 хочу чтобы при открытии сайта в мобильной версии сначала шел логотип, потом форма поиска, а потом рекламный баннер который справа на десктопном варианте сайта. сколько времени? ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $500
Who-call.com написание api для мобильных приложений парсеров сайтов работа с fat free написание страничек с использованием php morpher и все это дело под адаптивный дизайн) рефакторинг кода для большой нагрузки оч хочется долгосрочное сотрудничество задачи фиксирую здесь https://docs.google.com/document/d/1wq2AKOAXynN1XGaLXoVMAEOtJk_0e2dblnHjs2rMPBQ/edit готов платить 200 р / часВеб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
на сайте уже стоит jquery плагин http://www.kodtelefona.ru/operator но он не показывает русские буквы, а я хочу, чтобы показывал: http://www.ihwy.com/labs/jquery-listnav-plugin/ соот-но хочу получить испралвенный скрипт или какую то другую реализацию которую легко и просто внедрюВеб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $500
who-call.com написание api для мобильных приложений парсеров сайтов работа с fat free написание страничек с использованием php morpher и все это дело под адаптивный дизайн) рефакторинг кода для большой нагрузки оч хочется долгосрочное сотрудничество на текущий момент на этот проект до 10000 рублей ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
для адаптивного сайта who-call.com необходимо вставить форму для ввода номера телефона с возможностью выбора страны или автокомплитом флага соот-щего, как это реализовано здесь: qiwi.ru или здесь http://agent.mail.ru/mobile При этом форма должна отправлять get запрос без + выглядеть ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $100
необходимо реализовать иконки для форм лекарств: таблетки,капсулы, свечи,гель, мазь, сироп, экстракт, эликсир, эмульсия, лекарственный карандаш, отвар, микстура,пластырь, порошки, драже, гранулы, карамель, глоссеты, крем, паста, ТТС, суппозитории раствор, настойка, суспензия, капли, аэрозоль и для единиц лекарств: ампулы, ...Иконки и Пиксель-арт12 заявокЗакрыт10 лет назад
Логотип будет отображаться в списке приложений и на главном экране, а таже в момент загрузки. Соот-но чем больше формат тем лучше. в приложение вводишь текст, который в свою очередь можно при нажатие ретранслировать в звуковые/световые стуки Прикладываю ...Дизайн мобильных приложений8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Без предоптлаты! 1. сделать адаптивную резиновую верстку для сайта heverest.ru с использованием: bootstrap,jquery 2. верстка должна быть валидной дизайн в приложение. psd пришлю исполнителю при разработке дизайна опирались на amazon.com. минимальная ширина как в случае ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
проект очереди: автоматизированный сервис для того, чтобы не стоять в очередях: добавить заявку, зафиксировать очередь, "зачекиниться", принять заявку 22.04.13 хочу видить готовые файлы, которые смогу выложить на маркет/ маркеты (iphone,android, winphone) дизайна нет апи нет) предложения замечания?Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $100
подготовить адаптивную верстку для сайта: kodtelefona.ru, достаточно для 1ой страницы: http://www.kodtelefona.ru/mobile_ru_900 верстку хочется получить на основе одного из проектов: http://foundation.zurb.com/ http://html5boilerplate.com/ http://www.getskeleton.com/ http://www.initializr.com/ Будет круто если будет сделано с учетом дизайна мобильного приложения anroid https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vgershman.whocall Замечания: 1/ Учитывать теги которые находятся ...HTML-верстканет заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
сделать метод с преобразование телефона в международный вид и выводом его и страны на основе таблицы (из 5и первых полей): http://www.itu.int/dms_pub/itu-t/opb/sp/T-SP-E.164C-2011-PDF-E.pdf Для этого проекта необходимо создать таблицу/пару таблиц, откуда брать данные и на основании их преобразоывать. вход: телефон ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт11 лет назад
Создание универсального(ых) мобильного приложения на основе технологий: html5 или flash для устройств под: android iphone/ipad windows уже есть REST API, которое следует использовать со следующими методами: Регистрация, Авторизация, Забыли пароль, Добавление объявлений, ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Есть некий вид ТЗ маленького веб-проекта. На текущй момент в проекте есть следующие модели: пользователи фотографии заказы услуги комментарии Задача 1. сделать архитектуру проекта в таблицах mysql, 2. зафиксировать в предоставленной документации изменения по проекту относительно структуры в случае ее оптимизации, недочетов ...Базы данных5 заявокЗакрыт11 лет назад
приложение в котором можно добавлять объявления с телефона на сайт и возможностями: I добавлять объявления 1. определять гео-локацию текущего места 2. использование веб-камеры, чтобы сделать снимок и приложить его к объявлению 2. вводить название объявления 3. определять текущее время 4. дополнить ...Мобильные приложения1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Хочу реализовать веб-проект в котором через почту будет подсасываться письма с вложенными там excel файлами, читаться и заноситься в заранее приготовленную базу данных. Требования: 1 php, 2 хочу чтобы проект был сделан на fat-free - http://bcosca.github.com/fatfree/ 3. Работу ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад