vanka12345

Иван vanka12345

 
38 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Кросплатформенная игра для мобильных устройств

    Разработка кроссплатформенной игры приложения для мобильных устров (android,ios,winphone) на основе игры http://www.catlateraldamage.com/ какая платформа при разработке будет использоваться и почему? ориентировочная стоимость первой версии? время на реализацию первой версии?

    AndroidiOS
    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Задачи по сайту на bitrix, mongodb

    Kodtelefona.ru проект на битриксе работа через git на текущий момент есть следующие задачи: последние звонки: реализовать через mongodb популярные звонки: отобразить популярные звонки за вчера, те у кого больше всего просмотров реализация страниц регионов РФ /region_ru&lt; region_id&gt; вместо www.kodtelefona.ru/region_ru_дальневосточный_регио... реализация страниц городов ...

    MongoDBБитрикс
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Выход из бана яндекса

    Сайт kodtelefona.ru Попал в бан яндекса. Вносил различного рода правки, чтобы из него выйти: мобильная версия, отображаение списков с алфавитом, уменьшение оптимизации, удалил код sape Очень хочется, чтобы сайт опять начал индексироваться и выдаваться в выдаче яндекса! ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Развитие сайта, bitrix

    kodtelefona.ru нужен программист, проект на битриксе работа через git на текущий момент есть следующие задачи: последние звонки: реализовать через mongodb популярные звонки: отобразить популярные звонки за вчера, те у кого больше всего просмотров реализация страниц регионов РФ /region_ru вместо www.kodtelefona.ru/region_ru_дальневосточный_регион реализация страниц ...

    MongoDBБитрикс
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Появление сайта в поисковой выдаче яндекса

    Сайт kodtelefona.ru Попал в бан яндекса. Вносил различного рода правки, чтобы из него выйти: мобильная версия, отображаение списков с алфавитом, уменьшение оптимизации, удалил код sape Очень хочется, чтобы сайт опять начал индексироваться и выдаваться в выдаче яндекса​

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Адаптивная верстка несколько задач

    у меня есть пару задач по разным проектам kodtelefona.ru 1 хочу чтобы при открытии сайта в мобильной версии сначала шел логотип, потом форма поиска, а потом рекламный баннер который справа на десктопном варианте сайта. сколько времени? ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Развитие php who-call.com api, парсеры, мультиязык

    $500

    Who-call.com написание api для мобильных приложений парсеров сайтов работа с fat free написание страничек с использованием php morpher и все это дело под адаптивный дизайн) рефакторинг кода для большой нагрузки оч хочется долгосрочное сотрудничество задачи фиксирую здесь https://docs.google.com/document/d/1wq2AKOAXynN1XGaLXoVMAEOtJk_0e2dblnHjs2rMPBQ/edit готов платить 200 р / час

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Jquery плагин списка А-Я A-Z 0-9

    на сайте уже стоит jquery плагин http://www.kodtelefona.ru/operator но он не показывает русские буквы, а я хочу, чтобы показывал: http://www.ihwy.com/labs/jquery-listnav-plugin/ соот-но хочу получить испралвенный скрипт или какую то другую реализацию которую легко и просто внедрю

    jQuery
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Развитие php проекта

    $500

    who-call.com написание api для мобильных приложений парсеров сайтов работа с fat free написание страничек с использованием php morpher и все это дело под адаптивный дизайн) рефакторинг кода для большой нагрузки оч хочется долгосрочное сотрудничество на текущий момент на этот проект до 10000 рублей ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Hml5 форма со странами

    для адаптивного сайта who-call.com необходимо вставить форму для ввода номера телефона с возможностью выбора страны или автокомплитом флага соот-щего, как это реализовано здесь: qiwi.ru или здесь http://agent.mail.ru/mobile При этом форма должна отправлять get запрос без + выглядеть ...

    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать иконки лекарственных форм

    $100

    необходимо реализовать иконки для форм лекарств: таблетки,капсулы, свечи,гель, мазь, сироп, экстракт, эликсир, эмульсия, лекарственный карандаш, отвар, микстура,пластырь, порошки, драже, гранулы, карамель, глоссеты, крем, паста, ТТС, суппозитории раствор, настойка, суспензия, капли, аэрозоль и для единиц лекарств: ампулы, ...

    Иконки и Пиксель-арт12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Логотип мобильного приложения

    Логотип будет отображаться в списке приложений и на главном экране, а таже в момент загрузки. Соот-но чем больше формат тем лучше. в приложение вводишь текст, который в свою очередь можно при нажатие ретранслировать в звуковые/световые стуки Прикладываю ...

    Дизайн мобильных приложений8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка 1 главной страницы

    $100

    Без предоптлаты! 1. сделать адаптивную резиновую верстку для сайта heverest.ru с использованием: bootstrap,jquery 2. верстка должна быть валидной дизайн в приложение. psd пришлю исполнителю при разработке дизайна опирались на amazon.com. минимальная ширина как в случае ...

    BootstrapjQuery
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Очереди приложение через phonegap / sencha

    $250

    проект очереди: автоматизированный сервис для того, чтобы не стоять в очередях: добавить заявку, зафиксировать очередь, "зачекиниться", принять заявку 22.04.13 хочу видить готовые файлы, которые смогу выложить на маркет/ маркеты (iphone,android, winphone) дизайна нет апи нет) предложения замечания?

    AndroidPhoneGap
    Мобильные приложения1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Адаптивная верстка для kodtelefona.ru

    $100

    подготовить адаптивную верстку для сайта: kodtelefona.ru, достаточно для 1ой страницы: http://www.kodtelefona.ru/mobile_ru_900 верстку хочется получить на основе одного из проектов: http://foundation.zurb.com/ http://html5boilerplate.com/ http://www.getskeleton.com/ http://www.initializr.com/ Будет круто если будет сделано с учетом дизайна мобильного приложения anroid https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vgershman.whocall Замечания: 1/ Учитывать теги которые находятся ...

    Дизайн мобильного приложения
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Php метод

    $50

    сделать метод с преобразование телефона в международный вид и выводом его и страны на основе таблицы (из 5и первых полей): http://www.itu.int/dms_pub/itu-t/opb/sp/T-SP-E.164C-2011-PDF-E.pdf Для этого проекта необходимо создать таблицу/пару таблиц, откуда брать данные и на основании их преобразоывать. вход: телефон ...

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Мобильное приложения html5 или flash

    Создание универсального(ых) мобильного приложения на основе технологий: html5 или flash для устройств под: android iphone/ipad windows уже есть REST API, которое следует использовать со следующими методами: Регистрация, Авторизация, Забыли пароль, Добавление объявлений, ...

    AndroidHTMLFlashREST
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание структуры веб-проекта mysql

    $50

    Есть некий вид ТЗ маленького веб-проекта. На текущй момент в проекте есть следующие модели: пользователи фотографии заказы услуги комментарии Задача 1. сделать архитектуру проекта в таблицах mysql, 2. зафиксировать в предоставленной документации изменения по проекту относительно структуры в случае ее оптимизации, недочетов ...

    MySQL
    Базы данных5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Приложение добавлений информации на сайт

    приложение в котором можно добавлять объявления с телефона на сайт и возможностями: I добавлять объявления 1. определять гео-локацию текущего места 2. использование веб-камеры, чтобы сделать снимок и приложить его к объявлению 2. вводить название объявления 3. определять текущее время 4. дополнить ...

    Мобильные приложения1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Веб-проект

    Хочу реализовать веб-проект в котором через почту будет подсасываться письма с вложенными там excel файлами, читаться и заноситься в заранее приготовленную базу данных. Требования: 1 php, 2 хочу чтобы проект был сделан на fat-free - http://bcosca.github.com/fatfree/ 3. Работу ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад
  • Показать больше заказов
Отзывы фрилансеров
Nas6ka
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Нарисовать календарь
Замечательный заказчик! Четко поставленные цели, своевременная оплата. Приятно работать с такими людьми!
Качество, работа и время выполнения на высоте! Рекомендую!
Ответный отзыв
Haruka25
Людмила 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$45
10 баллов
11 лет назад
3 разных баннера для moodtoday.ru
Отличный заказчик, четкое ТЗ и моментальная оплата)
Получил прекрасные работы! Буду смотреть на их эффект
Ответный отзыв
V-Elena
Елена 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Календарь спайдермена и тачки (мультик)
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, своевременная оплата. Спасибо за конкурс!
Работа выполнено качественно, быстро! Очень приятно работать с людьми, которые сразу понимают чего хочется)
Ответный отзыв
Doppelkeks
29 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Флаер и плакат
Приятно иметь дело с профессионалом и порядочным человеком Четкие указания и правки.
Быстро и оперативно выполнил работу. Внес все правки. Буду обращаться еще.
Ответный отзыв
Maksak
Максим 
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$150
10 баллов
12 лет назад
Энергетический портал
Отличный заказчик! Четкое тз, помощь в работе, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству) +10
Прекрасно выполнил свою работу! Налюбоваться не могу) Интуитивное понимание того, что хочется, что может быть лучше)
Ответный отзыв