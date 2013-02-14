vanka12345

Логотип будет отображаться в списке приложений и на главном экране, а таже в момент загрузки. Соот-но чем больше формат тем лучше. в приложение вводишь текст, который в свою очередь можно при нажатие ретранслировать в звуковые/световые стуки Прикладываю ...