Hml5 форма со странами

для адаптивного сайта who-call.com необходимо вставить

форму для ввода номера телефона с возможностью выбора страны или автокомплитом флага соот-щего, как это реализовано здесь:

qiwi.ru или здесь http://agent.mail.ru/mobile

При этом форма должна отправлять get запрос без +

выглядеть это должно приблизительно так http://i.imgur.com/8n9sjqk.png

конкурент http://www.whoscall.com/

по срокам до завтрашнего утра.

по деньгам жду обратную связь