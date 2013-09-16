Hml5 форма со странами

Необходимо выполнить верстку сайта из макетов PSD. Главная страницы + 3-4 вложенных.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
для адаптивного сайта who-call.com необходимо вставить
форму для ввода номера телефона с возможностью выбора страны или автокомплитом флага соот-щего, как это реализовано здесь:
qiwi.ru или здесь http://agent.mail.ru/mobile
При этом форма должна отправлять get запрос без +
выглядеть это должно приблизительно так http://i.imgur.com/8n9sjqk.png
конкурент http://www.whoscall.com/
по срокам до завтрашнего утра.
по деньгам жду обратную связь
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