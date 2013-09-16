Правки в шаблон Joomla 2.5

$10
HTML-версткаЗавершен1 заявка125 просмотров
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Необходимо внести 2 правки в шаблон от Joomlart - joomlart.com/demo/#ja_university

1. Между логотипом и строкой поиска добавить модульную позицию для текста и телефонов.

2. Внизу, после контентной части, добавить картинку - очертания города, взять с этого сайта - abcschool.co.uk

Сроки: как можно скорее.

Joomla
10 лет назад
victorydesign
Лекс 
39 летГрузия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
mitsyk
Андрей 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$10
1 день
Андрей проявил себя как профессионал своего дела, сделал все без нареканий, схватывает на лету. Одни +++
Отличный заказчик! Было приятно сотрудничать! Рекомендую!!!
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