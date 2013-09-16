Правки в шаблон Joomla 2.5

Добрый день уважаемые фрилансеры. Необходимо по моим четким хотелкам сверстать дизайн для доски объявлений OSClass последней версии прикрутить все необходимые плагины. Интересует СУММА данной работы и СРОКИ. Человек должен обязательно разбираться с данным скриптом доски объявления. Более ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо внести 2 правки в шаблон от Joomlart - joomlart.com/demo/#ja_university
1. Между логотипом и строкой поиска добавить модульную позицию для текста и телефонов.
2. Внизу, после контентной части, добавить картинку - очертания города, взять с этого сайта - abcschool.co.uk
Сроки: как можно скорее.
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Для доработки сайта необходим верстальщик с обязательным знанием яваскрипт и jQuery, потому что на сайте много JS кода. Работа разноплановая, верстать поп-апы, либо целые страницы различной сложности. Работу буду выдавать партиями, оплата будет также этапами.HTML-верстка8 заявокЗакрыт10 лет назад
По готовому дизайну сайта (главная + 3 второстепенных страницы) нужно сверстать и посадить его на движок. Предыдущая версия сайта сделана на ModX. Вероятно, будет проще делать сайт так же на ModX. Текущая версия сайта: http://ilyinka3.ru/HTML-верстка2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте. Нужен хороший верстальщик. Если сотрудничество с Вами удастся, то будем работать вместе и дальше. Нужно отверстать макет для сайта по Квадроциклам. Сроки - 2 дня максимум. Есть хороший дизайн в псд. ЦМС - joomla 2.5 Жду ...Завершен10 лет назад
Требуется качественно сверстать дизайн таблицы (резиновая верстка) для сайта на WordPressЗавершен10 лет назад
Приветствую! ! Есть готовый сверстанный html шаблон вот этот http://themeforest.net/item/severina-responsive-multipurpose-html-template/full_screen_preview/5247645 необходимо в точности натянуть на Joomla, не важно какая версия, но минимум Joomla 1,5. Напишите, пожалуйста сразу же цену и срок выполнения. Спасибо!HTML-верстка6 заявокЗакрыт10 лет назад
Сделать слайдер на сайте Чтобы листалось влево-вправо Как это сделано на флэше - в прикрепленном файле. Нужно сделать также без флэша, ну и без такой сложной анимации разумеется, просто листание. Сделать прямо на нашем сайте - дам доступ. ps предыдущий ...Завершен10 лет назад
Нужна верстка одного макета (без натяжки на движок). Макет в PSD. Верстка HTML5, IE8+, кроссбраузерная, валидная и строго по макету! Срок вечер понедельника 16го. Обязательно указывайте стоимость, без этого кандидаты не рассматриваются! Выбирать буду ...Завершен10 лет назад