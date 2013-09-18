Верстка HTML5 одного макета

Нужна верстка одного макета (без натяжки на движок). Макет в PSD. Верстка HTML5, IE8+, кроссбраузерная, валидная и строго по макету! Срок вечер понедельника 16го. Обязательно указывайте стоимость, без этого кандидаты не рассматриваются! Выбирать буду по наименьшей цене/качеству!!!

В ЛИЧКУ НЕ ПИСАТЬ, ЧИТАТЬ ТАМ НЕ БУДУ!

Макет приложил к проекту.