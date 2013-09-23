Скорректировать шаблон-сайта на Joomla

HTML-версткаЗавершен1 заявка177 просмотров
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Сайт - mpolo.info

Глюк следующий - с мобильных устройств - в разделе меню (и так подозреваю в любой странице которая будет достаточно длинной) - фоновая картинка - не фиксируется, а прокручивается дальше вверх и внизу образуется дырка.

На компьютерах, ноутах, такого глюка не наблюдаю

Joomla
10 лет назад
gash
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
JediDev
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$20
1 день
Владимир выполнил "невыполнимую" работу ) т.е я человек не так глубоко разбирающийся в html, css. js - проконсультировался волей случая у другого фриланса и тот назвал мое задание невозможным, а Владимир взял, да и выполнил "невыполнимую работу" ) МОлодец!
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