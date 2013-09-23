Скорректировать шаблон-сайта на Joomla

Сайт - mpolo.info

Глюк следующий - с мобильных устройств - в разделе меню (и так подозреваю в любой странице которая будет достаточно длинной) - фоновая картинка - не фиксируется, а прокручивается дальше вверх и внизу образуется дырка.

На компьютерах, ноутах, такого глюка не наблюдаю