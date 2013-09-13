Верстка главной страницы сайта из PSD в HTML

В таблицу с динамическими ява-скриптами необходимо вставить код Я.Директ. Требуется хороший верстальщик со знанием не только простой верстки но и ява.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется валидная и кроссбраузерная верстка предоставленного макета сайта на HTML5+CSS3+JS, ТЗ вышлю исполнителю!
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Натянуть PSD на Wordpress Здравствуйте, надо натянуть верстку или псд на Wordpress, всё зависит от цены. Более подробно кандидатам, пишите только те у кого есть реальный опыт и отзывы. Нужен специалист на постоянной основе, с адекватными ...Закрыт10 лет назад
Помощник. Размножать страницы Обязательные требования: Наличие времени. Уметь пользоваться клавиатурой и мышкой. В общем, всё объясню (объяснения оплачиваются мной). Пишите, пожалуйста, стоимость часа своей работы. Можно, в приват.HTML-верстка14 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Нужно сверстать страницу. Там 3 подблока по центру - краткий вид - полный вид - краткий вид, когда нет фоток. Дизайн а-ля вконтакте визуально. Фиксированная ширина. Бюджет до $50. см. ссылку https://docs.google.com/file/d/15fHcxVIMSzPa-X_mPzOBgKZgKeZn1xo-jEHe6qi1pzJHeRo_pLm2CkLJpqbd/edit Можно забить на IE6Завершен10 лет назад
- $250
Имеется незавершенный интернет-магазин на Битрикс, а так же ряд задач которые необходимо выполнить. Задачи не сложные, в основном касаются элементов верстки. Просьба отвечать заинтересовавшимся.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $250
1. Сайт делаем резиновым 2. Верстать главную, остальное с самой CMS, остаются только шрифты, цветовая гамма. 3. Раздел "новинки" - туда должны попадать новые товары с возможностью прокрутки. 4. Раздел "бренды" - при нажатии на имя бренда появляется ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Требуется отшлифовать три сайта по мелочи! В 1 сайте доподключить СМС, сделать все рамки одного размера На 2 сайте изменить 2 фото и сделать слайдер 3 заполнить его фото и текст, текст и фото готовые. Бюджет 1500рублей. Нужно ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Нужна правка сайта http://www.intek-m.mb-dev.ru/ с учетом вида на IPad и Iphone - в частности нужно выровнять меню и личный кабинет на Iphone http://f3.s.qip.ru/10KPoq21x.png Добавить три телефона в шапке в эту область http://f3.s.qip.ru/10KPoq1Z9.png Результат проверяется с помощью MobiOne ...Завершен10 лет назад
Необходимо качественно сверстать сайт визитку 2 страницы и галерея. Пожалуйста в заявке указываете ОРИЕНТИРОВОЧНУЮ те примерную цену и сроки. Без ориентировочной цены предложения не рассматриваю.Завершен10 лет назад