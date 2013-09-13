Верстка главной страницы сайта из PSD в HTML

HTML-версткаЗакрыт20 заявок227 просмотров
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Требуется валидная и кроссбраузерная верстка предоставленного макета сайта на HTML5+CSS3+JS, ТЗ вышлю исполнителю!

HTML
10 лет назад
wwwseo
42 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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