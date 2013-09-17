Нужно сверстать страницу.

Перепубликую проект в связи с уточняющим замечением На выходе 10 внутренних страниц, из них много идентичных ТЗ в приложении скриншоты макета тоже в приложении скриншотов много, но это не означает, что проект сложный наоборот, это облегчает работу верстальщика, просто ...