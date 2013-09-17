Перепубликую проект в связи с уточняющим замечением На выходе 10 внутренних страниц, из них много идентичных ТЗ в приложении скриншоты макета тоже в приложении скриншотов много, но это не означает, что проект сложный наоборот, это облегчает работу верстальщика, просто ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сверстать страницу.
Там 3 подблока по центру
- краткий вид
- полный вид
- краткий вид, когда нет фоток.
Дизайн а-ля вконтакте визуально.
Фиксированная ширина.
Бюджет до $50.
см. ссылку
https://docs.google.com/file/d/15fHcxVIMSzPa-X_mPzOBgKZgKeZn1xo-jEHe6qi1pzJHeRo_pLm2CkLJpqbd/edit
Можно забить на IE6
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