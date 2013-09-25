Перепубликую проект в связи с уточняющим замечением На выходе 10 внутренних страниц, из них много идентичных ТЗ в приложении скриншоты макета тоже в приложении скриншотов много, но это не означает, что проект сложный наоборот, это облегчает работу верстальщика, просто ...
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Нужно сверстать 5 простых страниц. Кроссбраузерность ие8. Скрипты - слайдер, табы. Все состояния показаны на макетах. С исполнителем оговорены детали
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