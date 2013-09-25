Верстка

HTML-версткаЗавершен1 заявка85 просмотров
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Нужно сверстать 5 простых страниц. Кроссбраузерность ие8. Скрипты - слайдер, табы. Все состояния показаны на макетах. С исполнителем оговорены детали

10 лет назад
arabian
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
34 отзыва(-2)
Выбранный исполнитель
Seseli
Юлия 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад
$65
3 дня
Все сделано правильно и в соответствии с поставленными требованиями. Буду обращаться
Хороший заказчик. Надеюсь на продолжение сотрудничества.
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