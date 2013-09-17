Нужно сделать верстку главной страницы многостраничного сайта.

Верстка других страниц последует позднее, пока они рисуются.

Макет страницы приложен к проекту.

Требования:

- необходимо использовать Smarty

- вертикальную прокрутку реализовать таким образом, чтобы прокручивался текст в рабочей области страницы, а верхнее и боковое меню никуда не исчезали. При горизонтальной прокрутке остается верхнее меню, а боковое прокручивается.

- обработку ссылок сделать следующим образом: должен быть указана как гиперссылка в формате href, так и обработчик JavaScript. При использовании JS обработчика, должен перегрузиться материал в рабочей области, а меню остаться на своих местах (примерно так работает ВКонтакте). При использовании "железных" ссылок, должна загрузиться страница полностью. Соответственно, при верстке должен быть "контейнер" (шаблон страницы с меню) и сам контент страницы, а при обращении в зависимости от параметров GET шаблонизатор должен выдавать либо только контент, либо собранную страницу целиком.

- учитывая сказанное выше, файл стилей должен быть один, /viled.css

- на все картинки должен быть прописан тег alt

- каждая страница должна иметь мета-теги Description и Keywords

- на каждой странице должны присутствовать заголовки H1, при необходимости H2 и далее. Делать заголовки H2 без H1 нельзя

- содержимое меню должны быть прописаны в отдельных файлах, для более удобной замены, подключающихся через include. Так же должен быть создан пустой файл, подключенный внизу каждого шаблона перед тегом для последующего добавления туда счетчиков.

Приёмка работы

Поскольку верстка выглядит сложной, приемка и оплата работы после возможности "пощупать" сайт, например через TeamViewer.