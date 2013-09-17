Перепубликую проект в связи с уточняющим замечением На выходе 10 внутренних страниц, из них много идентичных ТЗ в приложении скриншоты макета тоже в приложении скриншотов много, но это не означает, что проект сложный наоборот, это облегчает работу верстальщика, просто ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать верстку главной страницы многостраничного сайта.
Верстка других страниц последует позднее, пока они рисуются.
Макет страницы приложен к проекту.
Требования:
- необходимо использовать Smarty
- вертикальную прокрутку реализовать таким образом, чтобы прокручивался текст в рабочей области страницы, а верхнее и боковое меню никуда не исчезали. При горизонтальной прокрутке остается верхнее меню, а боковое прокручивается.
- обработку ссылок сделать следующим образом: должен быть указана как гиперссылка в формате href, так и обработчик JavaScript. При использовании JS обработчика, должен перегрузиться материал в рабочей области, а меню остаться на своих местах (примерно так работает ВКонтакте). При использовании "железных" ссылок, должна загрузиться страница полностью. Соответственно, при верстке должен быть "контейнер" (шаблон страницы с меню) и сам контент страницы, а при обращении в зависимости от параметров GET шаблонизатор должен выдавать либо только контент, либо собранную страницу целиком.
- учитывая сказанное выше, файл стилей должен быть один, /viled.css
- на все картинки должен быть прописан тег alt
- каждая страница должна иметь мета-теги Description и Keywords
- на каждой странице должны присутствовать заголовки H1, при необходимости H2 и далее. Делать заголовки H2 без H1 нельзя
- содержимое меню должны быть прописаны в отдельных файлах, для более удобной замены, подключающихся через include. Так же должен быть создан пустой файл, подключенный внизу каждого шаблона перед тегом для последующего добавления туда счетчиков.
Приёмка работы
Поскольку верстка выглядит сложной, приемка и оплата работы после возможности "пощупать" сайт, например через TeamViewer.
- Похожие заказы
- $100HTML-верстка10 заявокЗакрыт10 лет назад
Сайт http://kancmir.com/. 1. Модуль пересчета стоимости работает с косяками. На странице http://kancmir.com/index.php?route=product/category&a.. у третьего товара: <<Блок с липким слоем фигурный, 100 листов>> стоимость 3.05грн. При переходе в полное описание http://kancmir.com/index.php?route=product/product&am.. цена за 24 штуки составляет 73.19999999999999. Должна ...Завершен10 лет назад
Нужен толковый верстальщик, который сможет хорошо, кроссобраузерно сверстать сайт html, css 1 страница + 5 внутряки срок до понедельникаЗавершен10 лет назад
Сайт соблазни-любую.рф необходимо 1. поменять фотку на главной 2. продолжить сайт вниз и разместить ниже текстовую информацию и фотографии + скопировать форму заявки то есть сейчас сайт фиксированной ширины необходимо, чтобы он так и остался той же фиксированной ширины, но удлиннился ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт10 лет назад
Ищем верстальщика HTML/CSS/JQ. Быстро и хорошо разбирающегося в чужом коде. Кроссбраузерно, дивно, валидно, под разные дисплеи. Сайт самопис http://gnevnaroda.org. Много задач. В основном правка css и верстка по макету. Все дизайн-макеты есть. Связь по скайп.HTML-верстка8 заявокЗакрыт10 лет назад
На сайте под Wordpress нужно немного автоматизировать процесс заполнения архива журналов. У нас есть архив журналов за несколько лет, в каждом году по 10 журналов, в каждом журнале по ~10-20 отдельных страниц(статьи). Нам нужно, чтобы при добавлении ...Завершен10 лет назад
Здравствуйте. Вот сайт- http://panisukharska.com/ Нужно сделать: 1.Поменять цвета фона и убрать верхнее поле с поиском (как на картинке) 2.Подправить код формы подписки Just click- когда вставляю её в виджет, поля для ввода имени-почты уезжают вправо. 3.Добавить 2 виджета в ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Есть макет в PSD Необходимо сверстать это дело под WP. В нем две странички - типа index и single, отличаются соответственно выводом постов. В выводе постов некоторая информация должна выводится с помощью "произвольных типов постов" вордпресса Цены и ...Завершен10 лет назад
Необходимо сверстать 5 одностраничных сайтов. Движок Wordpress. Cроки сжатые. Готов расмтреть предложения к сотрудничеству!HTML-верстка14 заявокЗакрыт10 лет назад