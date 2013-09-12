Разместить информацию на сайте

Сайт соблазни-любую.рф

необходимо

1. поменять фотку на главной

2. продолжить сайт вниз и разместить ниже текстовую информацию и фотографии

+ скопировать форму заявки

то есть сейчас сайт фиксированной ширины

необходимо, чтобы он так и остался той же фиксированной ширины, но удлиннился вниз

Задание срочное(в течение 2-3 часов)

если быстро справитесь - дам еще 4 таких же задания

Пишите ваши предложения по цене.

С уважением.