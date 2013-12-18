Подправить шаблон вордпресс

Необходима верстка главной страницы сайта без CMS. Фиксированная ширина 1024. Задний фон для широких экранов. С применеимем CSS, комментарии к коду. Шаблон прикреплен.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть такой шаблон http://mebel.sd.od.ua/
надо сделать:
В шапку добавить поле ввода номера телефона и кнопку отправить (с отправкой данных на мыло)
В футер добавить такую же форму связи и картинку-лого.
Убрать ссылку создателя шаблона
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